Marisa Monte volta a Manaus para show em dezembro

A música está entre as verdades de Marisa Monte, que aos 49 anos, 29 dos quais dedicados à arte, é considerada a cantora brasileira mais importante ainda viva, segundo a edição brasileira da Revista

Rolling Stone.

Depois de 20 anos, ela volta a Manaus e dessa vez para um show especial, no dia 10 de dezembro, no Studio 5, acompanhada por uma nova formação de banda – além dos antigos companheiros de palco Dadi Carvalho, Marcelo Costa e Pedro Baby, ela agora conta com a participação de Pretinho da Serrinha.Nesta turnê a protagonista é a canção.

Em sintonia com o recém-lançado álbum Coleção, ela revisita a própria história e apresenta repertório de 20 músicas que foram sucesso em diferentes fases da carreira.

Coleção de canções: o show e o disco

Tanto o disco quanto o show são projetos de entressafra. O disco é uma coleção de canções que estão fora da minha obra, mas que são importantes pra mim. Nesses anos todos gravei mais de 30 músicas com outras pessoas, projetos por encomenda, convites, trilhas de filmes. Fiz um apanhado das que eu achava que juntas podiam criar uma nova narrativa. E aí fiz esse álbum, Coleção. Nesse meio tempo, acabou a turnê grande de Verdade Uma Ilusão e havia sempre convites para tocar em lugares que nunca tinha ido, muito em função de logística e tamanho dos espaços. E estamos indo para Manaus que é uma felicidade, porque não faço show aí há muito tempo.

Um show essencial

Não é um show mais intimista que os outros. É mais essencial, tem o que realmente não pode faltar: uma banda, os instrumentos e a alma. O resto a gente vive sem [risos]. É mais conciso. Embora não tenha cenários, projeções e tudo que potencialize a comunicação, funciona bem, porque é essa comunicação que tem que existir nas canções.

Mergulho na história

O disco e esse que chamo de show de férias têm em comum um mergulho na minha história. Ambos os projetos têm um olhar retrospectivo, um apanhado que reflete várias épocas da minha carreira. São como dois catálogos, sabe? Tipo um the best of.

Primeiro tive que ouvir tudo. Foi interessante o trabalho de pesquisa. Muitas coisas estavam só em fitas e tive que digitalizar. Umas duas ou três músicas foram remixadas, por motivos diferentes. O Alta Noite, do Arnaldo Antunes, ele mesmo me pediu, Ah! remixa. Acho que pode ficar melhor.

E o show, bem, eu já tenho muitas músicas gravadas. Sei lá, umas 200. Tive que reduzir ao universo de apenas 20 canções. E tem sempre alguma coisa nova que surge. É tudo mais leve e fácil quando é só a banda, sem estar preso ao projeto visual. Tem repertório grande ensaiado e a gente vai mudando de show a show. De vez em quando entra Pale Blue Eyes, do Lou Reed.