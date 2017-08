Marinha tem inscrição aberta para professores com salários de até R$ 9.585,67

Inscrição estará aberta até o dia 22 de agosto

A Marinha do Brasil está com inscrição aberta concurso público para preencher 21 vagas de Professor do Magistério Superior. Os salários variam entre R$ 4.864,98 e R$ 9.585,67. As funções exigem graduação na área de atuação, além de titulação em nível de mestrado ou doutorado para algumas áreas específicas. A remuneração vai de R$ 4.864,98 a R$ 9.585,67, dependendo da titulação do candidato empossado, mais auxílio alimentação de R$ 458,00.

Inscrição

As inscrições poderão ser efetivadas nos endereços www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br somente entre 08h do dia 31 de julho e 23h59min do dia 22 de agosto de 2017, horário oficial de Brasília/ DF. O valor da taxa de inscrição será de R$ 110,00.

No ato da inscrição, o candidato deverá especificar a cidade (Rio de Janeiro ou Belém-PA) onde deseja realizar as provas, exceto para as três vagas para o cargo de Professor Adjunto, destinadas à Escola de Guerra Naval (EGN), cujas provas serão aplicadas, exclusivamente, na EGN, localizada no Rio de Janeiro-RJ.

O concurso constará de prova escrita objetiva de conhecimentos específicos, além de prova didática e prova de títulos. As provas serão realizadas nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e Belém/PA, em data, horário e local a serem divulgados na página da DEnsM.

A validade do concurso será de um ano, a contar da data da publicação em DOU da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

