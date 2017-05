Marinha resgata um corpo e um sobrevivente de colisão entre embarcações no AM

Um choque envolvendo dois barcos no extremo Amazonas, nas proximidades da Praia da Liberdade, no Município de Nhamundá (a 375 Km em linha reta de Manaus) deixou um morto e dois feridos, na noite desta sexta-feira (5). O corpo de um homem, identificado apenas como “Preto Farinheiro”, foi resgatado na manhã deste sábado (6) de dentro da embarcação, localizada pela Marinha a 12 metros de profundidade.

Segundo o capitão da Marinha, Marcelo Barrios, que esteve no local do acidente, o resgate do barco de pequeno porte, onde viajavam as vítimas, será realizado ainda neste final de semana. De acordo com o oficial, o barco foi atingido por uma lancha rápida que faz linha regular para Manaus, aproximadamente por volta das 21h.

Um dos sobreviventes, Nívia de Castro, de 40 anos, foi resgatada ainda durante a noite de sexta pelo comandante da lancha rápida após a colisão. Ela foi encontrada boiando e levada para Nhamundá onde recebeu os primeiros-socorros, mas em seguida foi transferida para o Hospital Padre Colombo, em Parintins (a 368 km de Manaus). Ela encontra-se sob observação com hematomas e cortes pelo corpo, sem gravidade.

