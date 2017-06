Marinha realiza exposições e abre navios à visitação pública neste domingo

Marinha também realizou desfiles e outras atividades em comemoração- Foto: Divulgação

A Marinha do Brasil realiza neste domingo (11), em Manaus, exposição de equipamentos no Shopping Ponta Negra, zona Oeste, durante todo o dia, no encerramento alusivo à Data Magna da Marinha, histórica Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 1865.

A Batalha Naval do Richuelo é considerado, pelos militares e historiadores, como um dos mais importantes eventos da história do Brasil. O embate é a maior batalha naval da história da América do Sul.Também em comemoração à data, às 19h, haverá a apresentação da Banda de Música dos Fuzileiros Navais, no mesmo local.

Visitação Pública de navios

De 9h às 17h, o Navio-Patrulha Fluvial (NPaFlu) Amapá e o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Oswaldo Cruz estarão abertos para visitação pública, no Porto de Manaus.

Exposição Estática

De 8h às 16h, no estacionamento da Praia de Ponta Negra, uma aeronave modelo Esquilo, pertencente ao 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, participará de exposição estática.

