Marinha realiza exposição estática de aeronave ‘esquilo’ na Praia de Ponta Negra

O 3° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (EsqdHU-3), vai realizar neste domingo (30), de 8h às 17h, a exposição estática de uma aeronave modelo Esquilo, na Praia de Ponta Negra, em Manaus. A exposição faz parte da programação de eventos promovida pelo EsqdHU-3, em alusão ao Centenário da Aviação Naval, comemorado no dia 23 de agosto.

A data faz referência à assinatura, pelo Presidente Wenceslau Braz, do Decreto de criação da Escola de Aviação Naval, primeira escola militar de aviação do país, berço da aviação militar e o marco de nascimento da Aviação Naval.

O EsqdHU-3, conhecido como ‘Esquadrão Tucano’, é uma unidade aérea da Marinha do Brasil, subordinada ao Comando do 9º Distrito Naval, com sede em Manaus. Opera com aeronaves UH-12 Esquilo e já soma mais de 37 mil horas de voo na região amazônica, ao longo de 22 anos de existência.

Dentre as atividades realizadas pelo Esquadrão, destacam-se: Patrulhas Navais a bordo dos Navios Patrulha Fluviais da Classe ‘Pedro Teixeira’; assistência às populações ribeirinhas a bordo dos Navios de Assistência Hospitalar da Classe ‘Oswaldo Cruz’; apoio às Inspeções Navais realizadas pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental; operações de apoio ao adestramento e aprestamento do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas; transporte administrativo de pessoal e de material por carga interna e externa; missões de Busca e Salvamento (SAR); missões de emprego geral; e apoio às unidades do Comando do 4º Distrito Naval em Belém.

Com informações da assessoria