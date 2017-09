Marinha realiza desfile naval em comemoração à Semana da Pátria em Manaus

Ao todo, sete navios participaram do desfile – fotos: Janailton Falcão

Em comemoração à Semana da Pátria, cinco navios da Marinha do Brasil, um da Colômbia e um do Peru participaram do desfile naval no Rio Negro, na manhã desta quarta-feira (6). O desfile iniciou às 10h45, na Praia da Ponta Negra e seguiu para o Centro de Manaus, onde as embarcações atracaram no Roadway.

De acordo com o chefe do Estado Maior do Comando do 9° Distrito Naval, o capitão de Mar e Guerra (CMG), Ken Williams Schonfelder, o desfile tem uma dupla finalidade. A primeira diz respeito à comemoração a independência do Brasil, no dia 7 de setembro. A segunda trata dos 43 anos da ação ‘Bracolper Naval’, operação realizada pelo Brasil, Colômbia e Peru, a fim de garantir a segurança da Região Amazônica.

“Esta é uma data importante para o Amazonas e para o Brasil. Esse desfile também serve para reafirmamos os laços de amizades com a Colômbia e o Peru, nações amigas e que nos ajudam na segurança da região Amazônica”, disse o comandante.

O desfile durou aproximadamente 10 minutos

O desfile teve a participação de cinco navios brasileiros, sendo quatro navios-patrulha, um de assistência hospitalar. O navio peruano Bap Castilla e o navio colombiano Arc Letícia participaram da cerimônia, que contou com a presença da Banda de Música do Comando do 9º Distrito Naval.

Visitantes

Aproximadamente 2 mil pessoas acompanharam o desfile. Alguns visitantes estavam na área aproveitando o feriado prolongado.

Para a pedagoga Maria Muniz , de 55 anos, que levou a filha Mariana, de apenas 7 anos , para assistir ao desfile, cerimônias como essa afloram o sentimento de patriotismo. “O povo amazonense precisa mostrar mais patriotismo. Precisamos amar nosso Estado, o nosso País. Por isso, sempre levo a minha filha, para que desde cedo aprenda a amar a Pátria”,comentou.

Quem também acompanhou o desfile naval, foi o fisioterapeuta Eduardo Toledo, de 41 anos, que levou a sogra, Antônia Matos, de 64 anos, que está de visita em Manaus. Moradora de Boca do Acre, a idosa relatou que nunca havia acompanhado um desfile naval.

Poucas pessoas acompanharam o desfile

“Acho importante o desfile. Porém, acho mais importante que as ações da Marinha do Brasil sejam mais divulgadas, pois eles são autores de grandes ações pelo Amazonas”, disse o fisioterapeuta.

Programação

Na programação desse ano do desfile de 7 de setembro, a Marinha está disponibilizando três navios, um do Brasil e os outros da Colômbia e Peru , que estarão abertos à visitação pública, no Porto Roadway, das 9h às 12h, desta quinta-feira (7). A Marinha também participará do desfile cívico no Sambódromo, às 8h30.

Dos sete navios que participaram do desfile, quatro eram Patrulhas

Exposição

No período de 5 e 10 de setembro, materiais e equipamentos da marinha estarão em exposição no shopping Via Norte, na Zona Norte da cidade. A exposição acontece em conjunto com o Exército, Foça Aérea, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. No último dia da exposição, as bandas de música das Forças Armadas e da PM farão uma apresentação na Praça de Alimentação do shopping.

Escolas fazem últimos retoques para os desfiles do Carnaval de Manaus