Marinha do Brasil abre navios para visitação no Porto de Manaus

Para celebrar o Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro, o Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) abrirá para visitação pública, nos primeiros finais de semana de dezembro de 2016, os Navios-Patrulha Fluviais (NPaFlu) “Raposo Tavares” e “Roraima”, o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Carlos Chagas”, subordinados ao Comando da Flotilha do Amazonas; e o Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) “Rio Solimões”, subordinado ao Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste (SSN-9), que estarão atracados no Porto de Manaus, localizado na Rua Taqueirinha, 25, no Centro de Manaus.

As visitas ao NPaFlu “Raposo Tavares” e AvHoFlu “Rio Solimões” ocorrerão nos dias 3 e 4 de dezembro, de 10h às 18h, e as visitas ao NPaFlu “Roraima” e NAsH “Carlos Chagas” acontecerão nos dias 10 e 11 de 8h às 15h.

O público terá a oportunidade de conhecer a estrutura dos navios, assim como as suas principais atividades desenvolvidas na Amazônia Ocidental. O Dia do Marinheiro foi criado em 1925 pelo Ministro da Marinha, Almirante Alexandrino Faria de Alencar, em homenagem ao herói militar e Patrono da Marinha, Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré.

