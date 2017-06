Marinha abre navios à visitação pública em Manaus

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, abrirá para visitação pública o Navio-Patrulha Fluvial Amapá e o Navio de Assistência Hospitalar Oswaldo Cruz. A visitação ocorrerá no próximo sábado (11), no horário de 9h às 17h, no Porto de Manaus, localizado na Rua Taqueirinha, 25, Centro da capital.

Com a visita, o público poderá conhecer as instalações dos navios, a rotina marinheira, além das atividades da Marinha na Amazônia Ocidental.

De acordo com a assessoria da Marinha, a atividade faz parte das comemorações dos 152 anos da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha.

Visita aos navios da Marinha

Data: 11 de junho

Horário: 9h às 17h

Local: Porto de Manaus – Rua Taqueirinha, 25 – Centro.

Com informações da assessoria