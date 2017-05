Marinha abre inscrição para concurso com salário de mais de 10 mil

A Marinha acaba de abrir mais um concurso de nível superior. São 12 vagas para as áreas de Contabilidade, Administração e Economia. Para concorrer a uma das oportunidades do Quadro de Intendentes da Marinha, é preciso ser brasileiro nato, de ambos os sexos, ter curso superior na área pretendida e ter menos de 29 anos no dia 1º de janeiro de 2018. A novidade para este ano é a prova de títulos.

Outro concurso aberto

Até o dia 29 de maio, a Marinha inscreve também para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha, com oferta de 29 vagas, também de nível superior, nas áreas de Humanas e Exatas, tais como Direito, Comunicação Social, Informática, Educação Física, Serviço Social, entre outras.

Inscrições para os dois concursos

As inscrições para os dois concursos podem ser feitas, preferencialmente, no site da Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) ingressonamarinha.mar.mil.br ou em uma das Organizações Militares da Marinha, nos endereços listados no Edital, nos dias úteis, das 8h30 às 16h.

Provas

As provas são objetivas de conhecimentos profissionais, com 50 questões, além de uma Redação. O candidato poderá baixar provas e gabaritos de concurso anteriores no site da DEnsM.

Aqueles que forem classificados em todas as etapas do processo passarão por um Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), localizado na Ilha das Enxadas, na cidade do Rio de Janeiro, com duração de 39 semanas.

Após aprovação no CFO, no final de 2018, os militares do Quadro Complementar ocuparão o posto de Segundo-Tenente, com remuneração de cerca de R$ de 9.500,00. Já os candidatos do Quadro Técnico sairão do curso no posto de Primeiro-Tenente, com remuneração de cerca de R$ 10.500,00.

Agenda:

Concurso Público de Nível Superior – Quadro Complementar (QC-IM) e Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (QT)

Total de vagas: 41 – 12 vagas para o QC-IM e 29 vagas para o QT

Inscrições: 16 de maio a 19 de junho de 2017

Valor da inscrição: R$ 110,00

Com informações da assessoria