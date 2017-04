Marinha abre 146 vagas para Concurso de nível superior

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) iniciou, nesta quinta-feira (13) as inscrições de mais um concurso público para quem possui nível superior. Desta vez, as chances são para profissionais na área de saúde como médicos, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentre outras especialidades. As inscrições vão até 15 de maio e devem ser feitas na página da DEnsM www.ensino.mar.mil.br.

São 146 vagas destinadas a brasileiros, de ambos os sexos, com menos de 36 anos (no 1º dia do mês de janeiro de 2018) e que tenham concluído o curso superior relativo à profissão a que concorre, dentre outros requisitos previsto em edital. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00 e o pagamento poderá ser realizado até 19 de maio.

Os médicos interessados em fazer o concurso devem ficar atentos, pois existem vagas no âmbito nacional e regional. No segundo caso, deverão obrigatoriamente possuir o Certificado de Residência Médica ou Certificado de Título de Especialista na especialidade a qual concorrem.

O concurso para médicos, no âmbito nacional, traz 100 vagas em especialidades tais como: anestesiologia, cancerologia, cardiologia, cirurgia cardíaca, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, clínica médica, dermatologia, endocrinologia/metabologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, infectologia, dentre outras. Já para o concurso regionalizado, são 23 vagas.

O edital traz ainda 12 vagas para cirurgião-dentista, nas especialidades de dentística, endodontia, odontopediatria, periodontia e prótese dentária e 11 vagas para apoio à saúde, nas especialidades de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição.

Os aprovados e classificados na seleção inicial farão o Curso de Formação de Oficias (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro, com duração de 39 semanas. Após a aprovação no CFO, no final de 2018, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de primeiro-tenente e passarão a receber remuneração de cerca de R$ 10.500,00.

A Marinha também está com inscrição aberta para engenheiros até dia 28 de abril. Informações completas podem ser vistas no mesmo site.

Serviço:

Concurso Público de Nível Superior para o Corpo de Saúde da Marinha: Médicos, Cirurgiões-Dentistas e Apoio à Saúde;

Inscrição: 13/04 a 15/05/2017;

Valor: R$ 110,00;

Informações: www.ensino.mar.mil.br ou (21) 2104-6006;