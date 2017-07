Marina Silva participa de caminhada para fortalecer campanha de Luiz Castro

A proposta do encontro é fortalecer a campanha eleitoral de Luiz – Fotos: Arthur Castro

A ex-senadora Marina Silva (REDE/AC) participou de uma caminhada, na tarde desta terça-feira (18), no Centro de Manaus, Zona Sul, junto com o candidato a governador do Estado do Amazonas Luiz Castro (Rede-AM) e seu vice Victor Tayah (Psol). A proposta do encontro é fortalecer a campanha eleitoral de Castro, já que Marina é considerada uma grande líder dentro do partido.

Marina (à esq), Luiz Castro (ao meio) e Victor Tayah

Na ocasião, a senadora justificou a visita dizendo que seu partido trabalha para quebrar o ciclo político que já dura três décadas no Amazonas.

“Vamos construir um processo na alternativa de tirar do poder essas pessoas e apresentar uma proposta para o desenvolvimento do Estado do Amazonas, que contemple a melhoria da qualidade de todos os cidadãos. Criando emprego e gerando renda, preservando o meio ambiente e combatendo as injustiças sociais com ética na política. É isso que o Brasil e o Amazonas precisam“, enfatizou a senadora.

Luiz Castro agradeceu o apoio e destacou estar muito feliz com a visita da ex-senadora.

“Ela é sempre muito bem-vinda porque é uma grande aliada política. Além do mais, ela é do Norte, nossa vizinha do Acre”.

Castro informou ainda que, independente do resultado da eleição, vai debater sobre o futuro da sua trajetória política dentro da Rede Sustentabilidade. “É importante dialogar com todos os integrantes do partido e com forças políticas, que não estão dentro da sigla, como os militantes do Psol. Decidi não fazer política de forma personalista. Temos que construir o coletivo. Temos que construir a discussão da sociedade e aquilo que deve ser feito para o bem do povo”, concluiu.

Após os compromissos de apoio de campanha no Amazonas, Marina Silva viaja para o Acre nesta quarta-feira (19).

