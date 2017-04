Marília Mendonça lança DVD em Manaus

Folha de São Paulo – Sucesso absoluto nas rádios, a cantora Marília Mendonça, 21 anos, mostra agora mais 17 músicas inéditas no novo DVD, “Realidade – Ao Vivo em Manaus”. Como o sucesso aconteceu rápido demais, ela conta que ainda tenta se adaptar à nova realidade. “Muita coisa ainda me assusta. Eu canto desde os 12 anos, mas nunca estive preparada para virar celebridade”, conta Marília Mendonça, dona dos sucessos “Eu Sei de Cor” e “Infiel”.

“Eu criei responsabilidade cedo porque sempre precisei cuidar da minha família, mas há outras coisas que a fama traz. Eu preciso pensar antes de postar uma foto, de comentar algo nas redes sociais porque isso hoje, pode repercutir de uma maneira que não consigo controlar”, opina a jovem.

Compositora desde criança, em 2015 Marília já estava no topo entre os compositores mais rentáveis do Brasil. Hoje, ela é sucesso também como intérprete. Só em São Paulo, a sertaneja tem sete músicas entre as 100 mais tocadas nas rádios -com músicas autorais, ou mesmo em faixas em que ela participa, como “Ninguém É de Ferro”, parceria dela com Wesley Safadão, e “Flor e o Beija-Flor”, com Henrique

& Juliano.

Marília é também procurada pelos mais experientes, como a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, que convocou a moça para o próximo disco. Mas ela ainda pensa além do sertanejo. “Eu sou louca por todo tipo de música brasileira. Amo pagode, o meu pai era super pagodeiro. Minha equipe tem muita gente da Bahia, e adoro os ritmos de lá também. Um sonho meu, por exemplo, é gravar com a Alcione”, diz a cantora.

Agora noiva, Marília Mendonça explica que as suas composições mudaram. “Eu sempre me inspiro nas histórias que ouço por aí. Tem gente que virou assunto do meu DVD e não faz a menor ideia disso”, brinca a sertaneja. “Acho legal que essas histórias inspirem outras pessoas. Já me escreveram agradecendo por ter conseguido sair de um relacionamento

abusivo”.

Mesmo jovem, a cantora Marília Mendonça conta que sempre foi confiante e cheia de autoestima. “Como uma legítima leonina, eu sempre me achei muito linda, nunca tive problemas com o meu corpo. Só acho que também não tem problema algum em querer ser ainda melhor”, defende a cantora, que já mudou os seus hábitos. “Eu quero ter mais pique para pular nos shows e estar pronta para o que meu público espera de mim”, diz.

A cantora, que chegou a ter estafa ao encarar a rotina de 26 shows por mês, no ano passado, diz que sua equipe já vendeu 200 apresentações para este ano. Haja pique!

Com exercícios regulares e uma dieta mais cuidadosa, Marília revela que já emagreceu oito quilos. Para perder peso mais rapidamente, ela chegou a fazer uma cirurgia para colocar um balão gástrico no estômago. “Infelizmente, foi algo que não deu certo. Depois, precisei fazer outra cirurgia para tirar. Mas sei que há outras maneiras de eu conseguir me manter saudável. O pessoal me ajuda e não deixa eu chegar perto das balas no avião”, brinca Marília.

Com a fama, a sertaneja ficou mais exposta em fotos e vídeos e diz que isso já afetou o jeito como se cuida. “Agora, eu tenho o meu próprio maquiador e a gente troca muitas ideias sobre beleza e estilo. Acho natural que eu fique mais vaidosa, diante de tudo que tem acontecido na minha vida ultimamente”, conta ela.

Gravado em Manaus

Não foi à toa que Marília Mendonça escolheu gravar o seu DVD em Manaus, em outubro do ano passado. “Eu fui tocar em um festival lá e fiquei apaixonada pelo povo de Manaus. Já tinham me dito para eu ficar preparada, porque todo mundo me conhecia por lá. Mesmo assim, eu não acreditei. É uma loucura chegar em um lugar e ouvir tanta gente cantando”, lembra Marília Mendonça. “Por isso, não tinha dúvida, eu precisava fazer um DVD em Manaus.”

O projeto conta com 17 canções inéditas, muitas já conhecidas pelo público, como “Amante Não Tem Lar” e “Saudade do Meu Ex”. “Para mim, o segredo do sucesso de um DVD está no repertório bem selecionado. Como eu sou compositora, essa escolha acontece de forma bem mais natural, como é também para Maiara & Maraisa, por exemplo”.

No show que reuniu 40 mil pessoas no sambódromo da cidade, Marília foi às lágrimas ao lado da dupla de amigos Henrique & Juliano, com quem cantou “Mudou a Estação”. O registro simbolizou o tamanho de seu sucesso pelo país.

A sertaneja também caprichou nas trocas de figurino e na grandiosidade do cenário para o DVD “Realidade”, produzido pela Fábrica de Eventos. Alguns trechos da gravação estão no canal oficial da cantora no YouTube. A música “De Quem É a Culpa?” já ultrapassou os 50 milhões de visualizações. O seu grande sucesso, “Eu Sei de Cor”, já passou de 200 milhões de visitas.

Fabiana Schiavo