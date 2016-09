Marília Mendonça grava ‘Realidade’ no Sambódromo; ingressos de área vip e camarotes estão esgotados

Dia 8 de outubro, Marília Mendonça gravará o segundo DVD de sua carreira, intitulado ‘Realidade’. O nome faz alusão ao sonho, de se tornar uma cantora popular no país, ter se tornado real em menos de um ano e meio.

A cantora de 21 anos apareceu de maneira tímida no mercado musical, o primeiro DVD foi gravado na sala de estar do estúdio Na House, do produtor Eduardo Pepato, o local tinha pouco menos de 70m², no dia estavam com ela aproximadamente 15 pessoas, sem contar equipe de produção. A partir daí começava a trilhar o caminho da Marília cantora, porque o de compositora já estava consolidado, tanto que em 2015 ela foi a 9ª colocada no ranking geral de arrecadação do ECAD.

Seu primeiro show foi em 2015, no Pará e, a partir daí, abria-se uma agenda concorrida que, hoje, chega a ter 23 shows por mês. Marília Mendonça se tornou o nome mais forte da música sertaneja num contexto geral. No Brasil, seus vídeos no YouTube ultrapassaram as visualizações de nomes como Adele, Taylor Swift, Rhianna, entre outros com expressão mundial.

A cantora então caiu nas graças do Brasil e este ano grava o seu 2º DVD. O local desta vez será o Sambódromo de Manaus com público estimado para 40 mil pessoas – o maior sambódromo do Brasil com 405m² de comprimento e 36 mil metro de área total. A produção musical continua sendo de Eduardo Pepato. Os ingressos para área vip e camarotes estão esgotados e restam poucas unidades para pista, no valor de R$ 60.

Uma das grandes diferenças de Marília Mendonça é que a artista tem consolidado sua carreira com repertório e não com um só hit. Seu público é fiel e amplo, passa por várias faixas etárias e classes sociais. Ao mesmo tempo que Marília é febre entre o público C e D, também é ovacionada por formadores de opinião, jovens e adultos.

Com informações da assessoria