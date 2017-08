Marido é preso após agredir e cuspir em mulher no Alvorada

O caso foi registrado no 10 DIP

Um homem de 28 anos foi preso, na quinta-feira (17), por violência doméstica no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. A prisão foi realizada por policiais civis do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado Danilo Bacarin, o homem é apontado com o agressor da própria companheira, uma mulher de 24 anos. O fato ocorreu na Rua Professora Lea Alencar, na segunda etapa do bairro.

O irmão do suspeito conhece um investigador e ligou para a unidade policial para pedir ajuda. A equipe foi até o endereço.

“Nos deslocamos até o local indicado e constatamos a veracidade das informações. Nos deparamos com a mulher muito machucada, com incontáveis marcas de agressão espalhadas pelo corpo”, disse.

Durante depoimento, o homem confessou que agrediu a mulher com socos, chutes, tapas e cuspiu no rosto dela. Ele argumentou que agiu motivado por ciúmes. O homem de 28 anos foi autuado em flagrante por violência doméstica.

Na unidade policial,o delegado estipulou uma fiança ao infrator, que foi paga e ele foi liberado para responder pelo crime em liberdade.

Com informações da assessoria

