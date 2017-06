Marido atropela esposa com suposto amante em frente a motel na Zona Leste de Manaus

Após descobrir uma traição, um homem de 33 anos atropelou a mulher e o possível amante dela em frente a um motel na Zona Leste de Manaus. Segundo a Polícia, o marido teria seguido a esposa, após colocar um rastreador no celular dela.

De acordo com o investigador Marcelo, do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) que está de plantão neste domingo(11), o fato ocorreu quando a mulher saia do motel com o suposto amante. Revoltado ao ver a cena, o marido colidiu com a moto em que o casal estava, em alta velocidade. Segundo a Polícia, o carro dirigido pelo marido, passou por cima da perna de esposa. O homem que estava na companhia da mulher, teve as pernas fraturadas.

O casal foi encaminhado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro João Lúcio, no bairro São José, também na Zona Leste.

Segundo a polícia, o homem não reagiu . Ele foi levado ao 9º DIP, onde confessou o crime. Após ser autuado em flagrante por tentativa de homicídio, foi encaminhado para a audiência de custódia.

Bruna Chagas

EM TEMPO