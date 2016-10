Mariano, da dupla com Munhoz, recebe alta da UTI após acidente no ‘Caldeirão do Huck’

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, recebeu nesta sexta-feira (21) alta médica da UTI e foi transferido para um quarto do Hospital Barra D’Or, no Rio, onde está internado desde que se acidentou nos ensaios do quadro ‘Saltibum’, do Caldeirão do Huck”.

Segundo comunicado enviado pelo hospital, o estado de saúde do artista é estável, e não há previsão de alta hospitalar.

Na terça-feira (18), durante um ensaio do quadro -no qual diversas celebridades precisam pular de um trampolim em uma piscina, tal qual a competição de saltos ornamentais-, Mariano bateu a cabeça, sofreu um corte e precisou levar dez pontos. Ele foi rapidamente atendido pela produção do programa e levado para o hospital.

No dia seguinte, ele publicou um vídeo no Instagram dizendo que se sentia bem, mas que precisava continuar internado por estar em observação médica.

Mariano não continua na competição neste ano, que segue normalmente com os demais artistas.

Por causa do acidente, ele e Munhoz cancelaram shows que fariam em Curitiba e em Cruz Alta (RS).

Também nesta sexta, Munhoz visitou o colega de shows. “Dá para ver neste sorriso que tudo está muito bem, graças a Deus”, escreveu o cantor na legenda de uma foto postada em seu perfil do Instagram. “Ele está no quarto, apenas em observação. De acordo com os médicos, está tudo sob controle”, completou.

