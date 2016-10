Mariano, da dupla com Munhoz, cancela shows após acidente em quadro do ‘Caldeirão do Huck’

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano anunciou nesta quarta-feira (19) o cancelamento de dois shows devido a um acidente sofrido nesta terça-feira (18) pelo cantor Mariano durante as gravações do quadro ‘Saltibum’, do ‘Caldeirão do Huck’ (Globo).

Durante um ensaio do quadro -no qual diversas celebridades precisam pular de um trampolim em uma piscina, tal qual a competição de saltos ornamentais-, Mariano bateu a cabeça, sofreu um corte e precisou levar dez pontos. Ele foi rapidamente atendido pela produção do programa e levado para o hospital.

“Informamos que o cantor Mariano está internado sob observação médica, no Rio, para se recuperar do acidente durante ensaio do quadro ‘Saltibum’. Mas passa bem e o seu quadro é estável”, disse o perfil oficial da dupla no Instagram.

“Sendo assim, serão canceladas as apresentações que aconteceriam em Curitiba (PR) e Cruz Alta (RS), respectivamente dias 20 e 22 de outubro”, completou.

Em um vídeo publicado no seu próprio perfil na rede nesta quarta, o cantor disse que está se sentindo bem melhor, mas que continua internado por estar em observação médica.

“Estou passando aqui para tranquilizar o coração de vocês e agradecer o carinho de todos os fãs, de todos os amigos e familiares que mandaram mensagem para mim. Eu já estou bem melhor e também quero agradecer toda a produção do ‘Caldeirão'”, disse.

“Ainda estou internado aqui, mas só para observação médica, devido à pancada na cabeça, que foi muito forte. Mas fiquem tranquilos porque eu estou muito bem”, completou.

Por Folhapress