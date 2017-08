Maria Gadú encerra turnê ‘Guelã’ em Manaus

A cantora retorna à cidade após quatro anos – Divulgação

Manaus foi a cidade escolhida pela cantora Maria Gadú para promover o último show da turnê “Guelã – Ao vivo”. A apresentação, que marca o seu terceiro álbum de estúdio, será realizada no próximo dia 2, no Teatro Manauara.

Em “Guelã”, a artista transcende as expectativas ao apresentar sonoridades inovadoras. Faixas como “O Bloco” e “Tecno Papiro” mostram sua habilidade de sempre surpreender, transbordando musicalidade e lirismo. O álbum lançado em maio de 2015 foi nomeado ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”. Em junho do mesmo ano, Maria Gadú lançou em São Paulo a turnê que reúne os músicos Federico Puppi, Lancaster Pinto e Felipe Roseno. “Guelã” já passou pelas principais capitais da América do Sul, Europa, África e EUA. No fim de 2016, a cantora lançou a versão ao vivo em um DVD repleto de parcerias criativas.

“Esse registro fecha um ciclo, uma etapa. Foi um passo importante para o caminho que quero traçar baseado no que posso aprender, degustar e assim externalizar em palavras e sons. Venho me questionando e colocando à prova todo o conhecimento adquirido aos longos dos meus 30 anos. ‘Guelã’ é mutação. O registro serve pra explicitar o quanto poderei mudar hoje e amanhã”, afirma Maria Gadú.

A cantora já se apresentou outras vezes na capital amazonense. A mais recente foi no ano de 2013, promovendo o seu segundo CD de estúdio “Mais uma página”.

Os ingressos para o show estão sendo vendidos ao valor de R$ 60 (meia-entrada plateia) e R$ 40 (meia-entrada pista), no site www.aloingressos.com.br e na bilheteria

do Teatro Manauara.

