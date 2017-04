Margarita é destino mais procurado para ‘feriadão’

A procura por pacotes de viagens para a Semana Santa deve diminuir 20% em comparação à temporada de Carnaval. O motivo é o curto período de tempo do feriado. Entre os destinos mais procurados pelos amazonenses estão Margarita e também o litoral brasileiro.

De acordo com a diretora da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), Cláudia Mendonça, as pessoas começaram a pesquisar sobre os pacotes de viagens ofertados na Semana Santa no início do mês de março. Ela disse, ainda, que os clientes podem encontrar preços para um pacote de quatro noites em Margarita com valores de US$ 700, o equivalente a quase R$ 2,2 mil.

Cláudia explica que os destinos mais procurados são os de viagens rápidas e os critérios de escolha são as ofertas com menor preço. “No período da Semana Santa já começa o inverno, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, então as pessoas correm para os Estados Unidos e Caribe, mas o destino mais procurado é Margarita”, conta Mendonça.

A gerente de Operação de pacotes de viagens da Amazon Explorer, Rejane Dias, 44, afirma que os destinos de viagens são bastante variados. Segundo ela, os amazonenses acabam escolhendo os locais que saem mais em conta. “Mesmo com períodos de viagens mais curtos, às vezes os destinos internacionais acabam sendo a escolha certa para a economia no bolso do consumidor”, diz.

Tempo mais curto

Rejane afirmou que o Caribe e o litoral do Brasil são os destinos mais procurados pelo amazonense. Segundo ela, essas procura se deve aos voos serem mais curtos e com poucas escalas. “Para o Sul ou Centro-Oeste, você demora por conta das conexões, então o passageiro pensa nisso, e quer aproveitar mais tempo na cidade que fazendo voos demorados”, comenta a gerente.

Segundo ela, o consumidor poderá encontrar promoções com destino para o Caribe a partir de US$ 500 e para o litoral brasileiro, como Fortaleza, em uma menor tarifa, num valor de R$ 1,5 mil por pessoa.

O proprietário da agência de viagens Clube Turismo Manaus, Eber Pontes, afirma que trabalha com pacotes de viagens personalizados, conforme a vontade dos clientes.

De acordo com ele, para a Semana Santa as pessoas começam a procurar os pacotes em janeiro. Os destinos nacionais mais procurados são Fortaleza, Rio de Janeiro e Belém.

O empresário Marcos Souza, 45, informou que fará uma viagem em família na Semana Santa. “Percebi que as viagens nacionais estão com várias promoções, então posso economizar e aproveitar um período maior de tempo para curtir a viagem”, salienta.

Henderson Martins

EM TEMPO