Marcos Trad vence eleição em Campo Grande

Com 96% das urnas apuradas, o deputado estadual Marcos Trad (PSD) foi confirmado como o próximo prefeito de Campo Grande (MS).

Líder nas pesquisas, Marquinhos Trad, como é conhecido, se elegeu ao cargo, com 59% dos votos válidos, após o término da apuração neste domingo (30).

Ele derrotou a vice governadora Rose Modesto (PSDB), que obteve 41% dos votos válidos no segundo turno.

Trad era o favorito. Ele vem de família tradicional da política sul-mato-grossense, mas rejeita o rótulo de candidato do clã.

Rose adotou na campanha discurso de gestora, de que faria uma nova política.

Campo Grande foi o município que teve a maior quantidade de candidatos a prefeito no primeiro turno, com 15 concorrentes.

Pesquisa

Pesquisa Ibope da última sexta-feira (28) mostrou Marquinhos, com 44% das intenções dos votos totais, contra 35% de Rose Modesto.

A distância entre os candidatos havia diminuído em relação à pesquisa anterior. Marquinhos, com 44% das intenções, perdeu pontos, enquanto sua rival tinha 29%, e ganhou pontos.

Dia de votação

A capital de 860 mil habitantes tem 242 locais de votação e 1.794 seções eleitorais. O dia de votação foi tranquilo, sem prisões por boca de urna ou demais crimes eleitorais. Quatro urnas apresentaram problemas, mas apenas uma precisou ser substituída.

Mini Lava Jato

Os políticos da capital do Mato Grosso do Sul vivem uma espécie de mini Lava Jato. A operação Coffe Break, deflagrada em 2015 pelo Ministério Público, levou à cassação do prefeito, que depois voltou ao cargo por decisão judicial.

A operação foi o tema mais discutido na campanha. O prefeito, Alcides Bernal (PP) foi cassado por 23 dos 29 vereadores– inclusive por Rose, que tinha assento na Câmara Municipal.

O processo dizia que o prefeito forjou situação de emergência para fazer licitações. Bernal, que tentou a reeleição, mas teve apenas 26% e não foi a segundo turno, nega as acusações, mas ainda responde na Justiça. Em seu lugar, assumiu Gilmar Olarte.

Com ajuda de escutas telefônicas, a Promotoria apurou um suposto esquema de compra de votos para destituir Bernal. O vice, segundo o Ministério Público, fazia parte do conluio e foi preso preventivamente desde agosto.

Em maio, foram denunciadas 24 pessoas, inclusive o ex-prefeito Nelson Trad Filho (PTB), irmão de Marquinhos Trad. A defesa de Filho nega o esquema.

De volta ao poder, Bernal diz que sofreu um golpe dos adversários.

