Marcos Santos diz que só prefeito decide quem será o secretário da Semcom

Mesmo depois da divulgação de que o jornalista e apresentador, Marcos Santos, assumiria a Secretaria de Municipal de Comunicação (Semcom), como uma das primeiras mudanças dentro do secretariado do prefeito Arthur Neto (PSDB), ele não confirma o seu nome na pasta na próxima gestão do tucano.

Marcos Santos conversou com a reportagem do EM TEMPO, na manhã desta quinta-feira (21), e comentou os boatos sobre a indicação do seu nome para o cargo.

“Esse negócio de política tem um ritual. Se eu tivesse alguma coisa nesse sentido, não descartando e nem desmentindo, não poderia falar. Quem tem que anunciar isso é o prefeito. Tem muita gente anunciando que eu vou para a secretaria tentando melar o negócio. Eu não posso falar sobre isso e nem declarar. Se fosse, eu já teria colocado no meu blog ou feito alguma declaração”, disse.

Ainda segundo Santos, ele e o prefeito têm uma amizade de longa data e ele chegou a receber um convite para ser secretário de comunicação no primeiro mandato do tucano à frente da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM).

“Conversamos direto, já faz algum tempo. O Arthur quando ele ganhou a eleição na primeira vez, ele me convidou para ser secretário dele. Trabalhei com ele e temos um bom relacionamento. Se eu confirmo alguma coisa disso, eu estou jogando contra o patrimônio. Eu estou cometendo o erro de oficializar isso antes do prefeito”.

O jornalista disse ainda que acha deselegante comentar qualquer coisa sobre o secretariado municipal antes do anúncio oficial do prefeito de Manaus. “Vamos esperar o anúncio do prefeito. Não há confirmação”

Portal EM TEMPO

Colaborou Diogo Dias