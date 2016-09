Marcos Rotta faz ‘corpo a corpo’ e tenta convencer indecisos no bairro Santa Luzia

O candidato a vice de Artur Neto, da coligação ‘Por uma só Manaus’, Marcos Rotta esteve no Santa Luzia, Zona Sul da capital amazonense, nesta terça-feira (27). Ele fez o ‘corpo a corpo’ nas áreas residenciais e comerciais do bairro com o objetivo de conquistar os últimos indecisos para as eleições deste domingo (2).

“Chegou a hora da escolha, de fazer a comparação e escolher o melhor para Manaus”, afirmou.

Alguns moradores da comunidade receberam Rotta e discutiram sobre as propostas de Artur Neto e do candidato a vice. Eles relembraram algumas obras feitas pelo tucano durante a sua gestão na Prefeitura de Manaus, como a construção de um escadão em uma área conhecida como buracão, que apresentava riscos para população.

Marcos Rotta ainda pretende fazer várias caminhadas até o último dia permitido pela legislação eleitoral.

“Seguimos firmes no propósito de trabalhar para Manaus crescer cada vez mais, e ouvir a população é fundamental nesse processo”, disse Rotta.

