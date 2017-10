Marcos Rotta é eleito presidente municipal do PSDB

Com apenas quatro meses de mudança partidária, do PMDB para o PSDB, o vice-prefeito Marcos Rotta, subiu mais um degrau na legenda tucana e passa a atuar como o mais novo presidente do diretório municipal tucano até 2019, com o apoio do vice-presidente Alessandro Cohen Melo. A definição foi oficializada após uma votação realizada por filiados do partido na tarde de sábado (14). Rotta também acumula a função de secretário Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Enaltecendo o prefeito Artur Neto (PSDB), durante o discurso de agradecimento, o novo presidente ainda afirmou que seu parceiro de chapa na Prefeitura de Manaus, tem grande potencial para assumir a presidência, pois é um exemplo de político no país. Ele também garantiu que sua gestão na frente do diretório municipal, acarretará na ida de novo filiados à legenda, o que irá deixar o PSDB ainda mais popularizado. “Nossa meta é de, em pouco tempo, passar de seis mil filiados para 10 mil”.

Quebra de aliança

A ida de Marcos Rotta para o PSDB ocorreu durante a campanha eleitoral para a eleição suplementar deste ano, quando o prefeito Artur Neto (PSDB) quebrou a aliança com o senador Eduardo Braga (PMDB), para apoiar governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), que disputava o pleito.

Wal Lima

EM TEMPO

