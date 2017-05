Marcos Rotta deve assumir Seminf

O vice-prefeito Marcos Rotta (PMDB) deve assumir em breve a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e o líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Marcel Alexandre (PSDB), a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). A nomeação de ambos ainda não foi oficializada no Diário Oficial do Município (DOM), mas as tratativas para que assumam os respectivos cargos estão em fase final com o prefeito Arthur Neto (PSDB).

Os ajustes nas pastas fazem parte de uma reforma administrativa do prefeito, que inclui, ainda, a criação de uma secretaria de políticas de governo. O nome do vice-prefeito já era cotado para um cargo de muita responsabilidade, desde que Arthur foi reeleito. Entre as apostas, estavam a de que ele assumiria um Instituto de Mobilidade Urbana, que deveria ser criado para implantar o BRT (Bus Rapid System) ou VLT (Veiculos Leves sobre trilhos).

Uma das últimas modificações na Prefeitura de Manaus se configurou com a saída de Homero Leão, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Marcelo Magaldi foi confirmado para a pasta, mesmo sem uma nomeação oficial. A saída de Homero da Semsa aconteceu após 3 anos na gestão do órgão municipal.

Em entrevista ao EM TEMPO, no mês passado, Homero informou que a decisão ocorreu após uma conversa com o prefeito Arthur Virgílio Neto, onde pediu que ele considerasse a sua saída por motivos pessoais. Ainda segundo ele, a decisão havia sido tomada há dez dias e também ocorreu por acreditar que é benéfica a mudança de gestores públicos.