Marcos e Mancini fazem show na Marina da Margem nesta sexta-feira

A dupla sertaneja Marcos e Mancini chegou a Manaus para uma maratona de shows. Os shows iniciam nesta sexta-feira (26), com o Happy Hour Itaipava, no 8 Segundos Empório, localizado na avenida Max Teixeira, a partir das 19h, com entrada gratuita. No sábado (27), a dupla será a atração nacional da inauguração do novo point de Manaus, a Marina da Margem, localizada no ramal Anaconda, no Tarumã-Açu. O evento é exclusivo para convidados. A dupla se apresenta também nos dias 3 e 4 de setembro na Marina da Margem, a partir das 16h. A apresentação é aberta ao público.

Donos do sucesso ‘Fusquinha do Papai’, uma das músicas mais tocadas nas rádios e que revelou a dupla para todo o país, os cantores prometem animar o público amazonense com o melhor do sertanejo nacional e músicas autorais.

A dupla paranaense, que hoje mora no interior de São Paulo, já tem 10 anos de estrada, fica até o dia 9 de setembro para cumprir uma agenda de 15 de shows, que serão realizados em diversos municípios do estado.

“Estamos com muitas expectativas para esses shows. Vamos apresentar o melhor do sertanejo raiz e universitário, além de músicas autorais. Para gente é um prazer, e estamos felizes demais por essa música ter tocado no Brasil todo”, diz Mancini.

Sucessos

Os cantores já têm cinco CDS gravados no currículo e se apresentam pela quinta vez na cidade. “Gostamos muito de Manaus, e sempre somos bem recebidos pelo público manauense. É uma cidade muito hospitaleira. Já conhecemos alguns pontos turísticos da capital – o Encontro das Águas é lindo”, comentou Mancini. Marcos também se diz encantado pela capital amazonense. “Eu sou completamente apaixonado por essa cidade”, contou o cantor.

Os artistas já dividiram o palco com vários artistas do cenário musical sertanejo como Edson e Hudson, Humberto e Ronaldo, Henrique e Diego, Teodoro e Sampaio, Cesar e Paulinho, Fernando e Sorocaba, Gino e Geno, Rio Negro e Solimões, Matogrosso e Mathias e Marco Brasil.

Trajetória

Desde crianças, quando eram moradores na cidade de Abatiá, interior do Paraná, Marcos e Mancini já trilhavam na carreira musical. Em 1999 começaram a se apresentar como dupla, pois mesmo antes já faziam parte da banda “Rabugentos”. Com 15 anos na época, a dupla começou a se apresentar publicamente, cantando em escolas, comícios e apresentações na cidade natal, onde moraram até os 20 anos.