Março Mulher de volta à agenda rock do Porão

Roqueiras, mães, musas do rock, esposas, empresárias, donas de casa, engenheiras, designers, groupies – todas as mulheres ganham homenagem no Março Mulher, que volta à agenda do Porão do Alemão. Além de promos especiais para elas durante todo o mês, o Porão segue trazendo a happy hour de rock de Manaus, com petiscos e novos drinques no cardápio. Abrindo a semana rock, nesta Quarta-Feira de Cinzas (1º), a partir das 18h, tem Arlley Souza (voz & violão), Old Cash e No Break.

Destaque no calendário do Porão, o Março Mulher estende as homenagens pelo Dia Internacional da Mulher (8 de março) ao longo de todo o mês. Até o dia 31, as frequentadoras do bar terão entrada de graça na pista, ou poderão adquirir ingresso para a área VIP pelo valor de meia (R$ 20). Haverá ainda homenagens no palco ao longo da programação na casa.

Happy Hour

É a deixa que faltava para elas conferirem a happy hour do Porão, que desde o início do ano vem oferecendo aos rockers uma nova opção de início de noite, com promos de bebidas e cardápio diferenciado, com diversos novos itens, entre petiscos, sanduíches, drinques e coquetéis. A seleção inclui petiscos – como o Pernil Duílha refogado em mostarda dijon (R$ 25, porção 300g) –, sanduíches e até pratos da cozinha oriental – sushis e temakis, com preços de R$ 18 a R$ 20.

Para acompanhar as delícias nipônicas, a dica para elas é experimentar o Gengis Khan, drinque refrescante e sofisticado à base de vodka, suco de limão e espuma de gengibre. “É bem leve e bastante apreciado pelas mulheres”, revela William Lauschner, proprietário do Porão.

Outra ‘atração’ do início de noite é a promo “Happy Hour em Dobro”: das 18h às 21h, a cada pedido de itens selecionados da promoção no bar, o cliente leva duas unidades. Coquetéis, chopes, cervejas, drinques e energético Fusion são os itens em oferta.

Quarta Rock

A happy hour também é uma oportunidade para curtir os grandes hits do rock de todos os tempos em versões desplugadas, com performances solo de nomes de peso da cena local em estilo voz & violão. Nesta edição, o artista da vez é Arlley Souza, da Critical Age. Para o músico, o início de noite oferece opções diferenciadas para curtir ao longo da semana.

“É um aquecimento de noite, perfeito para quem quiser continuar curtindo no bar, mas também é bom para curtir para não pode ficar até tarde e quer curtir aquele momento”, define ele, que anima o público com hits nacionais dos anos 1980 e 1990, como Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs, Lulu Santos, além de internacionais como R.E.M., Beatles e System of a Down.

Mais tarde, tem rock retrô e plugado com a Old Cash. Sucessos do rock dos anos 1980 a 2000 fazem parte do repertório do grupo, formado por Bia Silva (vocal), Victor Felix (vocal), Tiago Severo (baixo), Eduardo Assunção (guitarra), Newton Tamagushi (bateria) e Mafran Farias (teclados).

Logo após é a vez da No Break, que comanda o fim de noite do Porão com uma setlist de grandes nomes do pop rock internacional. Humberto Sobrinho (vocalista), Helmut Quacken (bateria), Maykon Garcia (baixo), Alexandre Pedraça (teclados) e James Oliveira (guitarra) compõem o grupo.

Agenda Porônica

A primeira semana do Março Mulher traz como destaque o Especial Bon Jovi & Guns n’ Roses da Firewall, embalando a noite de sexta (3) após pré-shows de Thiago Carvalho (voz & violão) e High Voltage. Para os fãs de rock acústico, a pedida é o Unplugged Porão com Rafael Brito, em show voz & violão, seguido das bandas Reconnect e Sonare. E, fechando a agenda, tem HawakE e Hightower revivendo clássicos do pop rock no SabbaRock do #Porones, no sábado (4).

