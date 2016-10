Marco Luque traz ‘serumaninho’ em espetáculo inédito em Manaus

Depois do sucesso de ‘Tamo Junto’ e ‘Labutaria’, Marco Luque volta aos palcos em seu novo projeto: o ‘1, 2, 3, testando…’. Na apresentação, o artista reúne em um só espetáculo os seus talentos de ator, humorista e apresentador.

O show é uma mistura de stand up com apresentações de personagens e improviso e será apresentado no palco do Studio 5, no dia 26 de novembro.

Reunindo toda a experiência que o artista tem, não ficará de fora da apresentação alguns de seus personagens mais carismáticos como ‘Mustafary’, um vegetariano preocupado com a sustentabilidade do planeta, que estourou nas redes sociais com seu vídeo sobre o ‘serumaninho’, um cachorro que o perseguiu em uma praia. Os personagens Jackson Five, um motoboy que traz um relato sobre a difícil convivência entre motos e carros nas metrópoles e o taxista Silas Simplesmente, que incrementou seu táxi para agradar aos famosos também vão ‘dar as caras’ no show.

O espetáculo ainda tem a participação especial do beatboxer Fernandinho Beat Box, talento que já trabalhou com importantes artistas nacionais, como Marcelo D2, Seu Jorge, Marisa Monte e Fernanda Abreu.

Os ingressos da apresentação variam entre R$ 40 e R$ 100, por pessoa.

