Marco Feliciano e Samuel Mariano emocionam multidão em Presidente Figueiredo

Antes de inciara a pregação, Feliciano, que é deputado federal, disse que os fiéis não ouviriam um político, mas um profeta – Miqueias Lima e Weglesson Gomes

Milhares de pessoas foram tomadas por emoção com a ministração de fé trazida pelo pastor Marco Feliciano e com os louvores de adoração interpretados pelo cantor Samuel Mariano, durante a segunda noite da 16ª Festa dos Evangélicos, realizada nesta sexta-feira (8) na Praça da Vitória, em Presidente Figueiredo.

Feliciano, que é deputado federal, prometeu que os fiéis não ouviriam um político, mas um profeta e o assim fez, ao direcionar mensagens positivas. “Ou o céu vai descer a Presidente Figueiredo ou a cidade subirá aos céus”, afirmou de forma veemente, pouco antes do grande culto.

Leia também: Bruna Karla leva mensagem de otimismo a fiéis em Presidente Figueiredo

Um dos cinco parlamentares mais votados do país, Marco Feliciano falou ainda sobre o desafio de defender os ideais cristãos na Câmara dos Deputados. “A instituição política no nosso país caiu em descrédito. Desde o golpe militar de 1964, não vemos uma situação tão caótica como essa. Mas Deus tem levantado homens que têm firmeza de caráter, que não ficam em cima do muro. Meus posicionamentos são cristãos, de fé e inegociáveis. Eu fui enviado para Brasília não apenas como parlamentar, mas como missionário da igreja”, comentou.

Samuel Mariano fez o público chorar com suas canções

Durante a ministração de Samuel Mariano, acompanhada de suas músicas, o público se uniu em uma única voz em canções que retratam redenção e incentivam o retorno da comunhão com Deus. O show durou aproximadamente uma hora e meia e levou os fiéis às lágrimas.

O prefeito Romeiro Mendonça, realizador da festa, recepcionou Marco Feliciano e Samuel Mariano em um camarote, onde se confraternizaram. Na ocasião, os pastores fizeram um momento de oração pela vida do prefeito.

União e aceitação

Para a estudante de engenharia civil Sindy Rossali, a Festa dos Evangélicos congrega fiéis de diferentes instituições religiosas. “É a oportunidade da comunidade se reunir para transmitir a mensagem do Senhor a pessoas de vários municípios do Amazonas, que vem para o evento, independente da igreja que façam parte. É interessante porque há uma união das igrejas para realizar a festa, quebrando barreiras. Todas em um único propósito, que é o Senhor Jesus”, ressaltou.

Marco Feliciano falou ainda sobre o desafio de defender os ideais cristãos na Câmara dos Deputados

Sheila Braga, que acompanhou a apresentação de Samuel Mariano, avalia que o evento evoluiu em comparação ao ano passado. “Neste ano, vieram mais cantores e pregadores, mais visitantes e está bem organizado. A gente está feliz com o resultado”, externou.

A abertura do evento, realizada na noite de ontem, contou com a cantora Bruna Karla e a ministração do pastor Paulo Marcelo. Amanhã (9), no encerramento da festa, acontece a Marcha para Jesus, a partir das 16h, partindo do bairro Galo da Serra até a Praça da Vitória, onde André Valadão sobe ao palco à noite para cantar seus louvores. O último culto fica por conta do pastor Marcos Nascimento.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Queixa de estudante contra deputado Marco Feliciano chega ao Supremo

MPF investiga massacre de índios isolados na Amazônia

Exposição de equipamentos militares fecha Semana da Pátria em Manaus