Marco Aurélio Cunha diz que Calleri tem vontade de voltar ao clube

Marco Aurélio Cunha, diretor-executivo do São Paulo, falou sobre a possibilidade do atacante Calleri voltar ao clube. Segundo o dirigente, isso irá acontecer, mas não será agora.

“Ele me disse que tem esse desejo de permanecer na Europa, mas que seguramente vai voltar um dia para o São Paulo. Nesse momento não é possível por decisão do Calleri”, falou Marco Aurélio Cunha.

O diretor explicou a brincadeira que fez em seu Instaram abrindo a possibilidade de conversa com Calleri. “Não é porque falo que ele virá amanhã, mas eu alimento o desejo de voltar”, completou.

De acordo com o dirigente, os dois chegaram a conversar durante os Jogos Olímpicos, quando Marco Aurélio trabalhava na seleção brasileira feminina e Calleri defendia o time masculino da Argentina.

“Converso com Calleri. A gente esteve junto na Olimpíada no futebol e postei imagem dele saudando os torcedores. Tudo que gostaria era ter jogador reconhecido e bom no São Paulo. As portas estão abertas. Sempre falo se pensar em retornar, estamos aqui ouvindo você”, finalizou.

Calleri deixou o São Paulo no meio desta temporada depois de se destacar no ataque do clube na Libertadores.

Por Folhapress