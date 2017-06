Márcia Siqueira e Altair Diniz exaltam música brasileira no Ôxe Bar

Nesta quinta-feira (22), a partir das 21h, o Ôxe! Bar & Petiscos Nordestinos, localizado na rua Santa Helena, 06, Qd. F, Adrianópolis, realiza a segunda edição do “Altair Canta e Convida” com a participação especial da cantora Márcia Siqueira.

A noite será um mix de ritmos sob o comando de Altair Diniz, ao lado de João Araújo (Violão), Márcio Rocha (Bateria), que passeia pela MPB, Rock, Sofrência, Brega, Bolero, Axé e claro, muito Forró Pé de Serra. “No show não pode faltar os clássicos da Alcione, que sempre é motivo de muita honra, pois o meu reconhecimento artístico se deu a partir dos grandes sucessos que passei a cantar em eventos, competições e festivais de música”, comenta Altair Diniz, idealizador do projeto, que acontece todas as quintas-feiras.

Para abrilhantar, ainda mais, a participação especial da noite fica sob o comando de Marcia Siqueira, que iniciou sua carreira cantando na igreja e já realizou diversos trabalhos, como “Canto de Caminho” (2001), “Encontrar Você” (2003), “Nada a declarar” (2008) e 2012 o álbum “Ritual”, fazendo uma homenagem a compositores como Sidney Rezende, Emerson Maia, Pereira e Paulinho Dú Sagrado.

O Ôxe! Bar, abre a partir das 18h, um ambiente aconchegante com gastronomia, música e decoração típicas e com peculiar e calorosa receptividade do Nordeste. Resgata as pequenas residências de famílias genuinamente nordestinas, com banquetas de madeiras e retratos de família. O cardápio oferece desde as deliciosas e tradicionais, Buchada de Bode, Carneiro Guisado ao Leite de Côco e Carne de Sol, aos famosos petiscos da casa, como o Dadinho de Tapioca, Cuscuz Recheado e Caldinhos Especiais, tanto de Frutos do Mar, como de Feijão.

Além do famoso Caipirão, elaborado a partir de um mix de drinks especiais, com cachaças nordestinas e, mineiras, vinho, whisky, rum, saquê ou vodka, com ou sem frutas, aliados ao sabor do melado de cana, também foram inseridas ao cardápio as cachaças 51, que são produzidas em tonéis de whisky.

Vale lembrar, que todos os dias, o Ôxe! Bar serve almoço nordestino, a partir das 11h.

