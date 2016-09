Márcia Siqueira comemora 30 anos de carreira em show especial no Almirante

Em comemoração aos 30 anos de carreira, a cantora amazonense, Márcia Siqueira, irá fazer um show comemorativo. A data escolhida é o próximo sábado (10), dia em que a cantora também faz aniversário. O palco da festa será montado no Almirante Hall, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Márcia, que iniciou a trajetória musical cantando em bares da capital amazonense ainda adolescente, prepara um show especial com a participação de colegas que fazem parte de sua história, como Cinara Ney, Fátima Silva e Lucilene Castro. O quarteto vai apresentar parte do espetáculo ‘Elas cantam samba’, que inclui no repertório sucessos de Arlindo Cruz, Chico da Silva, Paulo Onça, Martinho da Vila e Jorge Aragão.

Envolvida também com o boi-bumbá, Márcia vai receber na festa os levantadores de toada P.A Chaves e Leonardo Castelo. Juntos, irão entoar canções antológicas do bumbá onde a cantora é carinhosamente chamada de ‘Rosa Vermelha’.

O ‘Parabéns’ ainda vai contar com a participação da Batucada do Garantido.

“Vai ser uma noite memorável, pois vou comemorar com meus amigos das duas vertentes musicais, juntamente com o público que me abraçou e tem um carinho muito grande por mim. Haverá algumas surpresas e garanto que vai ser uma festa muito bonita”, adianta a cantora, sem revelar maiores detalhes.

Os ingressos para prestigiar os 30 anos de estrada da cantora custam R$ 20 e as camisas para a área VIP R$ 50. Camarotes estão disponíveis. Informações podem ser adquiridas através do telefone (92) 98217-3410.

Com informações da assessoria