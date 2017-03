Márcia Novo estreia show em Manaus

De volta a Manaus para mais uma temporada, Márcia Novo abre a agenda na terrinha nesta sexta-feira (31), às 22h, na estreia do projeto ‘Caboclo musical’, no Caboclo Culinária Amazônica (Avenida Santos Dumont, 2.220, Tarumã), antigo Fish Maria Amazônia. As mesas, para quatro pessoas, estão disponíveis por R$ 100 e as reservas podem ser feitas por meio dos contatos 3671-7565 e 99414-2723 ou no Instagram @yannasilva.

A cantora apresenta, pela primeira vez, o show ‘Márcia Novo Convida’, em formato acústico e com mistura de ritmos como beiradão, lambada, brega, MPB e boi-bumbá. O evento terá participações de Zezinho Corrêa, Klinger Araújo e Vanessa Alfaia.

” Estrear o show ‘em casa’ é especial. É sempre bom voltar para a terrinha e ser abraçada por amigos, fãs e admiradores que estão torcendo por minha arte. Será uma noite linda, recheada de música boa e comida regional de primeira”, comenta Márcia.

No palco, ela será acompanhada por Igor Brasil (percussão), Araújo (sax), Neto Armstrong (violão) e Sérvio Tulio (baixo). O show terá quase duas horas de duração e um repertório composto por músicas de vários discos da carreira de Márcia, inclusive do novo álbum ‘O novo som do Beiradão’.

Com os convidados, Márcia cantará clássicos do boi-bumbá. Estão garantidas no setlist ‘O amor está no ar’, de Chico da Silva; ‘Yo cantarei’, de Texeira de Manaus; ‘Chorando se foi’, de Marcia Ferreira; ‘Bariri vou lá’, de Marcelo Nakamura; ‘Pavulagem com você’ e ‘Cumbia Beiradão’, de autoria de Márcia Novo e Marcelo Nakamura.

Projetos a todo vapor

Márcia também está produzindo um EP em parceria com Manoel Cordeiro. Inicialmente tem duas faixas, conforme a cantora, uma delas contará com a participação de Zezinho Corrêa, do Carrapicho.

“Eu tenho fascínio pela musicalidade do Carrapicho. Acredito que tenho o acervo quase completo da banda e estou muito feliz com esse encontro musical, pois eles são uma referência no meu trabalho”, comenta a artista.

Na passagem por Manaus, Márcia também vai gravar um vídeoclipe e participará do ‘Festival Noites do Norte’, no dia 8 de abril. “Estamos a todo o vapor”, comemora.

Ao fim da programação em Manaus, a amazonense voltará para São Paulo e já tem show marcado para o dia 29 de abril, no Sesc Belenzinho, com a participação das cantoras da Amazônia, Patrícia Bastos, do Amapá; e Luê, do Pará; intervenção artística de bailarinos e uma homenagem ao dia do índio, celebrado no dia 19 de abril.

Com informações da assessoria