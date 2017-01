Marchinhas resgatam sátiras à política do país

O 3º Festival de Marchinhas da Banda do Jaraqui vai fazer o esquenta do Carnaval de 2017, em Manaus, hoje, com músicas que satirizam a política brasileira. O evento, que inicia a partir das 12h, no Ao Mirante Club, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, elegerá a melhor marchinha deste ano dentre oito concorrentes.

De acordo com o presidente da banda, Paulo Onofre, o objetivo do festival é atrair foliões mais antigos com o clima de nostalgia trazido pelas antigas e novas marchinhas e fazer uma festa mais familiar, conscientizando os cidadãos a respeito dos acontecimentos políticos no país.

“Queremos resgatar esse escracho das marchinhas políticas e conscientizar o cidadão através das músicas”, afirma.

Uma das canções concorrentes é do compositor amazonense Léo Santos, que já participou do concurso de marchinhas do programa “Fantástico”, da Rede Globo, conquistando o quarto lugar com a faixa “Mamãe eu quero ser, papai não deixa”.

Neste festival, ele concorre com “Faxina geral”, que fala sobre a Operação Lava Jato e de como a força-tarefa tem “limpado” a corrupção existente no esquema descoberto pela Polícia Federal na Petrobras.

A Banda do Jaraqui irá se apresentar no dia 18 de fevereiro, na rua José Paranaguá, bairro Centro, entre os eventos principais do Carnaval de 2017.

Kássio Nunes

EM TEMPO