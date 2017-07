Marcha pra Jesus chega a sua 24ª edição neste sábado

A programação iniciará às 13h, na Praça da Saudade, no Centro de Manaus, com quatro trios elétricos, que farão um “Louvorzão” – Divulgação

Neste sábado (29), acontecerá a 24ª edição da “Marcha pra Jesus”. Este ano, o evento, que tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), trará o tema “Família: Projeto de Deus para transformar a sociedade” e terá como atração o cantor gospel Fernandinho. Haverá interdições e desvios temporários no trânsito.

A programação iniciará às 13h, na Praça da Saudade, no Centro de Manaus, com quatro trios elétricos, que farão um “Louvorzão”. Em seguida, começará o trajeto pelas ruas Ferreira Pena, Barcelos e Constantino Nery com destino ao Sambódromo.

Na chegada ao Sambódromo, haverá um momento cívico. Logo após, a banda Templos iniciará um show musical. Em seguida, o Ministério Boas Novas fará uma apresentação especial. Encerrando a noite, o show ficará por conta do cantor gospel Fernadinho.

“Estamos na 24ª edição da Marcha Pra Jesus e isso mostra um trabalho de união entre as igrejas evangélicas do Amazonas. É notável o crescimento do público evangélico nos dias de hoje. Então, vamos marchar sobre a cidade de Manaus para abençoá-la, pois precisamos impactar a nossa sociedade com evangelho de Cristo”, comentou.

Devido ao grande número de pessoas participando do evento, serão interditadas a rua Ferreira Pena, no trecho entre a Rua 10 de Julho Leonardo Malcher; e a avenida Ramos Ferreira, entre a Rua Tapajós e Avenida Epaminondas, para a concentração da Marcha para Jesus. A previsão dos organizadores é que a movimentação em direção ao Sambódromo seja iniciada às 14 horas.

Durante o percurso da Marcha haverá interdições temporárias das vias. O trânsito ficará novamente liberado após a passagem dos fiéis. Cento e trinta agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estarão posicionados para monitorar o trânsito nos principais cruzamentos das vias incluídas no trajeto.

Com informações da assessoria