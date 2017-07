Marcha para Jesus 2017 acontece neste sábado em Manaus

A 24ª edição da Marcha para Jesus acontece neste sábado (29) em Manaus e irá percorrer as ruas da cidade de Manaus, com manifestações de fé cristã. Neste ano, o evento terá o tema “Família: Projeto de Deus para transformar a sociedade” e terá como atração o cantor gospel Fernandinho e o Pastor Gilmar Brito.

A programação iniciará às 13h, na Praça da Saudade, no Centro de Manaus, com quatro trios elétricos, que farão um “Louvorzão”. Em seguida, começará o trajeto pelas ruas Ferreira Pena, Barcelos e Av. Constantino Nery com destino ao Sambódromo.

Na chegada ao Sambódromo haverá um momento cívico. Logo após, a banda Templos iniciará um show musical. Em seguida, o Ministério Boas Novas fará uma apresentação especial. Para encerrar a noite, o show ficará por conta do cantor gospel Fernadinho.

Leia também: Saiba como ficará o trânsito em Manaus durante a Marcha pra Jesus

Para a coordenação da festa, a Marcha Para Jesus, deixou de ser apenas um evento local. Passou a ser um evento estadual, abrangendo assim, vários públicos de diferentes denominações, além dos fiéis de municípios próximos. “A expectativa é de receber mais de 600 mil pessoas. A multidão iniciará a caminhada a partir das 16h, passando pela Constantino Nery, com destino ao Sambódromo. O cantor Gospel Fernandinho e o Pastor Gilmar Brito, são algumas das atrações principais da noite, além de apresentações locais que estarão no no evento”.

Trânsito

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) serão interditadas a rua Ferreira Pena, no trecho entre a Rua 10 de Julho Leonardo Malcher; e a avenida Ramos Ferreira, entre a Rua Tapajós e Avenida Epaminondas, para a concentração da Marcha. Durante o percurso da Marcha haverá interdições temporárias das vias. O trânsito ficará novamente liberado após a passagem dos fiéis. Ao todo, 130 agentes do estarão posicionados nos principais cruzamentos das vias incluídas no trajeto.

