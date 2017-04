Marceneiro é morto com um tiro na cabeça

O marceneiro Henrique Martins da Silva, de 29 anos, foi morto com um tiro na cabeça após perseguir e atropelar um assaltante na manhã desta terça-feira (25), na rua Eduarda Braga, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Mesmo ferido o suspeito conseguiu fugir, sem ser identificado.

De acordo com policias da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Henrique perseguiu o assaltante após a esposa ser roubada em uma outra rua. A vítima estava e um veículo modelo Montana vermelho, placa JXW 1466, e teria atropelado o suspeito que estava em uma motocicleta vermelha de placa NPD 7981.

Conforme a esposa do marceneiro, uma industriária de 33 anos que não quis ter o nome revelado por temer represálias, o assaltante estava armado com um revólver, se aproximou das vítimas e anunciou o assalto. “Eu era a única que tinha celular, então entreguei o meu para ele e ele saiu na moto. Meu marido então me deixou e seguiu o assaltante. Um pouco mais a frente ele atropelou o suspeito e a moto do homem ficou embaixo do carro. Mesmo depois do acidente, o suspeito levantou, abriu a porta do carro e matou meu marido”, relatou.

Ainda segundo a industriária, o suspeito já vinha praticando arrastão (assaltos em série) no bairro desde o início da manhã. “Essa foi a primeira vez que meu marido foi assaltado. Ele foi atrás do assaltante porque ficou com raiva do que ele fez contra mim, mas não era para ele ter ido. Eu quero justiça!”, lamentou a companheira da vítima.

A motocicleta do suspeito ficou abandonada debaixo do para-choque do veículo da vítima. Os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram as buscas, mas até a publicação desta matéria o suspeito ainda não havia sido preso.

O corpo do marceneiro foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ana Sena

EM TEMPO