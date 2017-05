Marcelo Serafim será candidato ao governo pelo PSB

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) definiu, na tarde desta segunda-feira (8), o lançamento da candidatura do vereador Marcelo Serafim ao governo do Amazonas. A reunião contou com a presença de membros do diretório estadual, municipal e da bancada parlamentar do partido.

“Nossa decisão visa dar uma opção real à sociedade quebrando a tentativa de uma polarização forçada por lideranças que representam o retrocesso político do nosso estado”, diz a nota divulgada pela sigla nesta tarde.

O partido já está trabalhando na construção de um programa de governo, que traga “uma transição tranquila e responsável para o Amazonas”. Segundo o PSB, Marcelo Serafim fará um governo, se eleito, “distante dos interesses individuais e das forças do atraso”.

O Partido Socialista informou ainda que está aberto para fazer alianças políticas com outras siglas.

Com informações da assessoria