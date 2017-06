Marcelo Serafim e Sirlan Cohen entram na disputa pelo governo do AM

Marcelo Serafim selou sua chapa com o administrador Sirlan Cohen – Foto: Divulgação

O presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, vereador Marcelo Serafim, candidato ao Governo do Estado, selou sua chapa com o administrador Sirlan Cohen, presidente municipal do PMN, como candidato a vice. O anúncio foi realizado durante convenção partidária na manhã desta sexta-feira, 16, na sede do PSB, localizada no Parque das Laranjeiras.

“Na vida pública entendemos que jamais devemos trocar a postura pela estrutura. Nós não podemos fazer a má política. Uma campanha que tire o Amazonas do buraco que “eles” colocaram. Não somos os responsáveis pela desesperança. São “eles” que plantaram a desesperança no coração do povo do Amazonas. E vamos plantar a esperança, com uma Saúde melhor tanto no interior como na capital. Estamos acostumados a ver uma Educação totalmente desestruturada. Vendo a população do interior tendo que migrar para a capital em busca de atendimento e, mesmo assim, enfrenta filas de espera. Precisamos acabar com o abuso do tráfico de drogas que traz a criminalidade, a insegurança e o medo para nós. Vamos derrotar a velha escola política. Vamos fazer de tudo para chegar com o pé no segundo turno. Vamos unidos construir a grande vitória que o povo espera de nós”, disse.

O candidato a vice defendeu um mandato voltado para a reconstrução do Estado.

“Não sabemos tudo que vamos fazer no governo, mas sabemos de tudo que não podemos fazer. Não queremos participar de operações da Polícia Federal como a Maus Caminhos ou a Lava Jato . Nosso governo será de construção, ouvindo a sociedade e com objetivo de reconstruir o que foi destruído na Educação, na Saúde e na Segurança. Esperança nos dias de hoje representa o 40”, defendeu Sirlan Cohen.

Com informações da assessoria