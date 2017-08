Marcelo Serafim aposta em renovação para o Amazonas

Candidato do PSB (Partido Socialista Brasileiro) nesta eleição suplementar, o vereador e presidente estadual do partido, Marcelo Serafim chegou na manhã deste domingo (6) para votar na Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, no Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Marcelo concorre pela primeira vez ao governo.

Confiante, Marcelo chegou pouco antes das 10h para votar. Em frente à escola, ele parou e atendeu a imprensa falando sobre a sua campanha e cumprimentou alguns eleitores que o aguardavam. Um pouco antes de entrar, ele ainda falou com a concorrente, a candidata Rebeca Garcia (Partido Progressista) e com o governador interino, David Almeida que estava acompanhando a colega de partido.

Marcelo acredita que hoje os amazonenses vão escolher uma nova cara para política do Estado. “Tenho certeza que hoje a população vai votar e colocar os políticos novos para governar. Chegou a vez de mostrar um governo que realmente possa ajudar e desenvolver o Amazonas”.

O candidato ainda afirmou que no decorrer desse pleito fez uma campanha limpa e mostrou que a sua chapa pode tirar o Amazonas do buraco que aqueles que governaram antes colocaram. “Não somos os responsáveis pela desesperança. São “eles” que plantaram a desesperança no coração do povo do Amazonas”.

Depois ele se dirigiu a seção 727 acompanhado da esposa Nely Correa e do filho. Em entrevista, Marcelo ressaltou que sua chapa vem realmente como uma alternativa para a população, dentre as demais candidaturas. Segundo ele, a coligação entre PSB e PMN, cujo vice é o administrador Sirlam Cohen, representa a esperança aos eleitores que, por falta de opção, votam branco ou nulo.

Rebecca Garcia e Marcelo Serafim se cumprimentaram antes da votação

No decorrer da eleição, o parlamentar ainda conciliou as atividades na Câmara Municipal de Manaus (CMM), onde exerce a função de vereador e anunciou que seu plano de governo será focado em cinco eixos: saúde, segurança pública, educação, infraestrutura e interiorização do desenvolvimento.

Marcelo Serafim é filiado ao PSB desde 1996, nunca chegou a militar por outro partido. Em 2006 foi eleito ao cargo de deputado federal com 92.241 votos válidos. Em 2012 concorreu uma vaga da Câmara Municipal e conseguiu ser eleito com 6.746 votos e está até hoje no cargo.

Como Vereador renunciou ao auxílio paletó, que os parlamentares têm direito, e ficou conhecido também pela idealização e efetivação da campanha “Solidariedade na Folia”, divulgada fortemente através das redes sociais, que tinha a finalidade de reunir uma grande quantidade de voluntários dispostos à doação de sangue.

Concorreu ao Senado pelo Amazonas em 2014. É formado em Farmácia e Bioquímica. Já foi presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Amazonas. Ele é filho do ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa.

