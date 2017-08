Marcelo Rezende deixa a superintendência da Policia Federal do Amazonas  

Marcelo Rezende foi designado para uma outra missão por isso deixa a superintendência do Amazonas – Foto: Arquivo AET

O superintendente da Polícia Federal no Amazonas (PF-AM) delegado Marcelo Sálvio Rezende Vieira, deixa o cargo nesta quarta-feira (30). Após 3 anos e 7 meses à frente da Superintendência, Vieira irá assumir outra função dentro da Policia Federal.

Conforme Rezende, ele foi designado para uma outra missão na Polícia Federal de Brasília, trabalhando fora do País, por isso deixa a Superintendência do Amazonas. Marcelo não adiantou o nome de seu substituto, apenas adiantou que o próximo superintendente é um profissional experiente, competente e com conhecimento técnico para administrar o órgão.

“ O Amazonas exige um trabalho muito grande por parte da Polícia Federal. Há um ritmo de trabalho intenso na região. São muitos os desafios à frente da superintendência do Estado, por ser uma área imensa de fronteira com países vizinhos e ainda existe a questão da cultura de plantios de drogas. Independente de quem assumir o cargo, terá muitos afazeres”, disse Marcelo.

Alexandre Silva Saraiva deve assumir a Superintendência da Polícia Federal do Amazonas -foto: Reprodução

Substituto

Fontes de dentro da policia Federal confirmaram à reportagem que o atual superintendente da Polícia Federal do Maranhão, Alexandre Silva Saraiva, substituirá o Delegado Marcelo Rezende, à frente da Superintendência do Estado do Amazonas.

O delegado Alexandre Saraiva, tem 47 anos, é natural do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, ingressou na Polícia Federal no cargo de delegado, no ano de 2003 e há 10 anos vem executando um trabalho de atividades desencadeadas pela PF. Sua última atuação antes de assumir a Superintendência do Maranhão foi em Roraima, onde também foi titular por três anos.

Elias Pedroza

EM TEMPO

