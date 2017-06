Marcelo Ramos volta atrás e cancela caminhada por Diretas Já

Marcelo ramos disse estar estarrecido com a decisão da liminar – Janailton Falcão

A caminhada por “Diretas Já” que o ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR), havia marcado para ocorrer às 9h30 desta sexta-feira (29), no bairro Cidade de Deus foi cancelada, devido uma reunião às 19h na sede do Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). A informação foi confirmada pela assessoria de Marcelo.

A caminhada fazia parte da agenda de campanha política. Entretanto, foi mudada, após o ministro Ricardo Lewandowski suspender as eleições suplementares para o governo do Amazonas por meio de uma liminar.

A reportagem do EM TEMPO foi até ao local onde ocorreria a caminhada. Entretanto, somente após 30 minutos, a assessoria de Marcelo Ramos informou que a caminhada havia sido cancelada, devido a uma agenda do ex-deputado com o PMDB. Na noite dessa quinta-feira (29), o ex-deputado participará de uma reunião na sede do partido.

Vice na chapa de Eduardo Braga

Marcelo Ramos é vice na chapa de Eduardo Braga (PMDB) na disputa pelo governo do Estado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Ramos falou que havia recebido estarrecido a decisão da liminar e convocou a população para a caminhada para pedir “Diretas Já”.

“Amigos, recebemos estarrecidos a notícia da decisão da liminar que suspendeu as eleições diretas para o novo governador do Amazonas. Pelos termos em que foi deferida a decisão, determina o retorno do ex-governador José Melo ao cargo de governador. Amanhã nós teríamos uma caminhada no bairro Cidade de Deus para levar uma mensagem do 15, da esperança, de um futuro melhor para a nossa gente. A caminhada está mantida, no entanto, ela terá o objetivo de denunciar esse absurdo e cobrar pelas realizações de eleições de diretas já, que garante o povo de escolher o novo governador. Quero fazer um chamado de toda a nossa militância, amanhã, as 9h, no bairro de Cidade de Deus, na avenida Nossa Senhora de Fátima. Todos vestidos de preto para demostrar o nosso protesto a essa decisão absurda”, diz Marcelo no vídeo.

No fim da manhã, Marcelo Ramos divulgou uma nota falando sobre o momento político que o Amazonas passa e abordou a sua aliança com Eduardo Braga. Segundo ele, não foi fácil, porém após conhecer melhor Eduardo Braga, teve a certeza de que “essa é a melhor aliança para tirar o Amazonas da crise”.

Confira nota na íntegra:

“Todos sabem que não foi uma decisão fácil para mim firmar essa aliança com o Eduardo. Mas a forma como fui recebido por todos, pelo Eduardo, pela dona Sandra e pelos filiados do PMDB e amigos do senador me deu a certeza de que tomei a decisão correta. Meu coração está tranquilo. Por outro lado, conhecer melhor a forma de pensar do Eduardo e da sua equipe afastou alguns preconceitos e me deu a certeza absoluta de que essa aliança é o melhor caminho para tirar o Amazonas da crise e devolver a alegria e a esperança ao nosso povo. A consciência também está tranquila.

Por tudo isso, nesse momento de instabilidade que estamos vivendo por conta dessa decisão judicial, quero reafirmar a minha confiança na nossa aliança e no nosso projeto e pedir a todos que mantenham o ânimo e a confiança de que não tirarão das mãos do povo o direito de escolher o seu futuro e o seu destino.

Eduardo e eu, eu e Eduardo, seguimos firmes, de cabeça erguida e lutando pelo legítimo direito de os amazonenses escolherem o seu governador pelo voto direto.

Hoje à noite teremos nossa reunião as 19h no PMDB e é importante a participação de todos para dar uma demonstração de que não assistiremos passivamente essa covardia com o povo do Amazonas”.

Mara Magalhães

EM TEMPO