Marcelo Ramos vai reforçar propostas para população de Manaus durante caminhadas

O candidato à Prefeitura de Manaus pelo PR, Marcelo Ramos irá começar a distribuir a partir desta segunda-feira (17) panfletos que reforçarão suas propostas para administrar Manaus, caso seja eleito no próximo dia 30. Segundo o prefeiturável, a iniciativa é uma forma de responder às declarações do prefeito e esclarecer informações sobre a própria candidatura.

“Vamos manter o nível de nossa campanha respondendo às mentiras do prefeito com verdades. Nossa campanha não caiu na baixaria de inventar falsas informações contra a campanha do prefeito. A cidade inteira sabe que ele não cumpriu promessas de campanha. A cidade sabe que ele governa de costas para os mais humildes”, afirmou Marcelo.

De acordo com o candidato existe uma informação compartilhada na internet por meio de blogs e redes sociais, que garantem que ele irá demitir os servidores da prefeitura em regime RDA. “Pelo contrário, vamos resolver a estabilidade dos RDA e atualizar o salário base que hoje é de vergonhosos R$ 415 reais”, diz Marcelo.

Marcelo afirma que não irá demitir nenhum professor do regime de Processo Seletivo Simplificado (PSS) e que também não haverá demissões de merendeiras e agentes de portaria terceirizados. “Não haverá demissões, pelo contrário, nossa administração jamais atrasará os salários desses servidores”, defende Marcelo.

O prefeiturável garante que nenhum camelô das galerias populares voltará às ruas de Manaus. A proposta de Marcelo é levar para as galerias os serviços e eventos necessários para atrair a população. “Hoje os camelôs estão confinados e sem clientes. Nós iremos criar para a população ofertas de entretenimento dentro das galerias, de modo a atrair o público alvo dos camelôs”, explica Marcelo.

Sobre a possibilidade de extinção da Carretas da Mulher, o candidato afirma que não irá acabar com o programa, mas que dará continuidade e promoverá a devida ampliação.

“Assim como as carretas, são programas de outras gestões que deram certo, nós iremos manter e ampliar esse serviço. Vamos criar ainda a carreta dos idosos e mais programas sociais para todos, como o Programa Mãe, ampliar o Leite do Meu Filho que na gestão de Artrur deixou 30 mil crianças sem leite, e também implantação do Saúde em Minha Casa, da Farmácia Cidadã, do programa de segurança Cidade Segura e Ronda Comunitária e da primeira Clínica de Reabilitação para Dependentes Químicos de Manaus”, afirmou Marcelo.

