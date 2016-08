Marcelo Ramos terá jornalista como vice na disputa pela prefeitura de Manaus

O Partido Republicano (PR) apresentou, na manhã desta terça-feira (19), o jornalista Wilson Lima para compor a chapa da sigla como pré-candidato a vice-prefeito de Manaus junto a Marcelo Ramos. O anúncio foi feito pelo o presidente nacional do PR, o deputado federal Alfredo Nascimento, durante o evento da oficialização da aliança com o Partido Popular Socialista, formando a coligação “Mudança para Transformar”, que já é composta pelo PTdoB, PEN e PTC.



Participaram da oficialização o deputado estadual Cabo Maciel, presidente estadual do PPS, Guto Rodrigues, filiados e lideranças dos partidos da coligação.

De acordo com Marcelo Ramos, a escolha do nome para composição da chapa viria de alguém do PPS, mas escolheu o Wilson, pela falta de experiência na política, que para o pré-candidato, precisa de um olhar de fora de quem vive a vida comunitária sem exercer qualquer cargo parlamentar. “Wilson é símbolo do conjunto dessa chapa, pois é um cara que tem o carinho e confiança das pessoas, transformando isso em alimento para nossa caminhada eleitoral, e futuramente quando formos eleitos”, afirmou.

O vice Wilson diz que a decisão de se afastar da televisão para compor com o Marcelo foi algo muito bem pensado, e que promete não decepcionar. “Meu papel era repassar e divulgar as denúncias, em busca das soluções e agora vou fazer parte da solução e coloco meu nome à disposição dos partidos que fazem parte desse projeto e da população para essa avaliação”, revelou Lima.

Por Diogo Dias