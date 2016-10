Marcelo Ramos recebe apoio do PSL e diz que novas alianças serão anunciadas nos próximos dias

Marcelo Ramos e Josué Neto participaram na manhã desta quinta-feira (6) de reunião que oficializou o apoio do Partido Social Liberal (PSL) à campanha dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Manaus pela coligação ‘Mudança para Transformar’. Nesta sexta-feira (7), às 11h, o Partido Pátria Livre (PPL), oficializará a saída da campanha de Artur e o apoio a Marcelo Ramos.

O encontro contou com a participação do presidente estadual do PSL, vice-prefeito eleito de Parintins, Tony Medeiros, do líder da sigla na Câmara Municipal de Manaus, vereador Massami Miki, do presidente municipal, Ari Aleixo, entre outros representantes da legenda.

Marcelo Ramos agradeceu pelo gesto e citou o desempenho do PSL nas eleições de primeiro turno. “Tenho certeza que essa aliança que estamos construindo aqui irá fazer o PSL voltar a subir no protagonismo da política de nossa cidade”, disse.

Depois de agradecer aos presentes, Marcelo Ramos disse de sua alegria em poder unir a cidade de Manaus com novas alianças pelo bem coletivo e em busca de um projeto melhor para a cidade.

“A grandeza do que estamos fazendo agora é a capacidade de juntar todas essas pessoas sem pautar em distribuição de cargos ou secretarias, mas pautados num desejo coletivo de fazer o bem para a nossa cidade. Tem gente que, quando quer o apoio de alguém, só faz elogios, aí quando perde o apoio, aquele que era amigo vira o que há de pior na política. O atual prefeito fez de tudo para ter o apoio de Serafim, fez de tudo para ter o apoio do Silas Câmara, fez de tudo para manter o apoio do PSL e como não conseguiu. Agora ele critica esses que antes bajulava”, declarou Marcelo.

O apoio do PSL tem, segundo Marcelo, um valor muito simbólico porque foi o primeiro partido a desembarcar da outra campanha, além de ser a demonstração clara de que “a campanha do adversário frustra até quem está participando dela”. Marcelo Ramos adiantou que novas alianças podem surgir nos próximos dias.

