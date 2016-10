Marcelo Ramos pretende criar programa de estágio e primeiro emprego para jovens de Manaus

Marcelo Ramos vai oferecer mais oportunidades para a juventude com o programa de estágio ‘Meu Primeiro Emprego’ e incentivar os jovens que têm interesse por empreender, por meio do programa ‘Jovens de Futuro’, proporcionando assim, geração de emprego e renda para aqueles que ainda não têm experiência no mercado de trabalho.

“Muitos jovens hoje saem das universidades e não sabem direito o que vão fazer. Eu mesmo quando saí da Ufam, tive dificuldades, mas graças a Deus consegui montar meu escritório de advocacia. Mas, a maioria não tem a mesma oportunidade e é aí que a prefeitura deve entrar com programas voltados para a juventude”, disse o candidato a prefeito de Manaus pela coligação ‘Mudança para Transformar’.

Em seu programa de governo, Marcelo tem proposta que vão oferecer vagas de estágio para diversas áreas. “Existe muito espaço dentro da prefeitura onde podemos oferecer vagas de estágio como é o caso da secretaria de saúde, da Procuradoria Geral Municipal para estagiários do curso de direito e auxiliares de pedagogia para as nossas escolas. Hoje, tem professor que atende salas de aulas com 30 crianças na faixa etária de 5 a 9 anos e não têm auxiliares pedagógicos”, explicou Marcelo.

Aos jovens empreendedores, Marcelo Ramos explicou que a prefeitura pode fomentar iniciativas com uma política de incentivo fiscal que facilitará a abertura de novas empresas. “Então é assim que a prefeitura vai garantir um futuro melhor para os nossos jovens”, concluiu o candidato.

O projeto pretende aumentar das atuais 1.350 vagas para 2 mil vagas de estágios remunerados na estrutura da prefeitura, bem como, aperfeiçoar os programas ‘Bolsa Universidade’ e ‘Bolsa Idiomas’.

A partir de 2017, a prefeitura criará mil vagas para o programa Primeiro Emprego para jovens entre 14 e 24 anos em toda a estrutura da prefeitura. Outra ação importante será intermediar os jovens em vagas de empregos nas empresas de Manaus, sobretudo aquelas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Com informações da assessoria