Marcelo Ramos perde a terceira eleição majoritária consecutiva que disputa; candidato teve 44,4% dos votos

O candidato da coligação ‘Mudança para Transformar’, Marcelo Ramos (PR), não conseguiu ultrapassar Arthur Neto (PSDB) e ficou em segundo lugar na corrida pela prefeitura de Manaus neste domingo (30). Ramos conseguiu 457.809 votos contra 581.777 votos do tucano. Pesquisas já apontavam a vitória do atual prefeito no segundo turno.

Nas últimas eleições municipais, em 2012, Marcelo Ramos foi candidato a vice-prefeito na chapa de Serafim Corrêa e também não foi eleito. Já em 2014, o republicano foi candidato a governador do Amazonas, ainda pelo PSB, e ficou em terceiro lugar com 179.758 votos. Cerca de cem mil votos a menos do que recebeu neste ano no primeiro turno. Ramos alcançou 257.698 votos, percentual de 24,86%, conquistando o direito de disputar o segundo turno com Arthur Neto. Mesmo com as derrotas consecutivas, os principais nomes da política do Amazonas reconhecem o crescimento de Ramos no cenário político local.

Marcelo Ramos votou neste domingo (28), por volta das 9h, na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), e depois acompanhou o candidato a vice, Josué Neto (PSD), na Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, bairro Nossa Senhora das Graças. Ele demonstrou estar confiante na disputa.

Por meio da assessoria de imprensa, após o resultado do segundo turno, Marcelo agradeceu os votos que obteve nas urnas e disse que não vai guardar rancor dos ‘ataques’ durante o pleito.

“Deus e o povo de Manaus me deram a chance de viver esse momento tão bonito da minha vida. Agradeço aos manauaras que me acolheram com tanto carinho e que depositaram em mim muitas das suas esperanças. Dessa caminhada não guardo os ataques covardes e nem as mentiras jogadas ao vento contra mim, guardo o olhar de carinho das crianças, os sonhos de dias melhores e as esperanças renovadas de pais e mães de família”, disse em nota.

Marcelo Ramos e Josué Neto receberam a imprensa para uma coletiva na sede do Partido da República (PR), no conjunto Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele disse que sai dessa eleição mais fortalecido e que vai torcer pela cidade e pelo povo nos próximos quatro anos.

“Sou um homem mais feliz. Um ser humano melhor. Mais capaz de enfrentar adversidades com ternura. Mais capaz de enxergar a vida dura de gente muito humilde que o poder público insiste em fazer que não existe. Há muito de bom nessa caminhada para que ela seja diminuída diante da derrota eleitoral… Deus prepara coisas grandiosas para a minha vida e são as muitas vitórias que acumulei, mas principalmente as derrotas que me preparam para estar à altura da grandeza de governar a nossa cidade e o nosso estado. Torço pela nossa cidade e pelo seu povo – sábio em suas decisões, mesmo quando elas não são aquelas que esperamos – e cumprirei meu papel num sistema democrático de ser fiscal da futura administração. Obrigado, Manaus. Que Deus abençoe os nossos destinos”.

Pesquisas

A pesquisa DPM/Rede Tiradentes já mostrava, na última sexta-feira (28), que Marcelo Ramos perderia nas urnas. O apontamento mostrou Arthur Neto com 54,5% dos votos e Marcelo Ramos com 45,5% das intenções de voto.

