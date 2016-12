Marcelo Ramos nega saída do PR

29Marcelo Ramos disse estar satisfeito no PR e que ainda é cedo para pensar na disputa para o Governo – foto: Márcio MeloOs boatos de que Marcelo Ramos, estaria saindo do Partido Republicano (PR) para se filiar ao Partido Verde (PV) foram negados pelo próprio ex-deputado estadual que disse, ainda, que estas informações não possuem nenhum fundo de verdade. Além de Marcelo, Eliane Ferreira, presidente estadual do PV, também negou as especulações e disse que não houve qualquer conversa entre o partido e Marcelo.

Marcelo, que concorreu às eleições para prefeito de Manaus neste ano, disse que é improvável trocar o PR pelo PV e que está “absolutamente satisfeito” no partido em que está filiado atualmente. “Eu nunca fui tratado com tanto apoio, carinho e respeito dentro da sigla. Isso eu falo de todos, do presidente até o militante. Não tenho porquê sair”, afirmou.

Ainda segundo o ex-deputado estadual, soaria contraditório ir para um partido que faz parte da base do prefeito Artur Neto (PSDB), seu principal adversário nas eleições municipais.

“Com todo respeito que merece o PV, mas, não teria cabimento eu trocar um partido de 42 deputados federais por um de cinco. O PR é oposição clara, fiscalizando a atual administração para que a cidade melhore e que o perfeito acerte mais do que ele acertou na sua última gestão”, explicou.

Eleições 2018

Sobre a possibilidade de se candidatar na disputa pelo Governo do Amazonas em 2018, Marcelo disse que ainda é cedo para falar sobre o assunto.

“Vou aguardar as decisões do partido e do deputado federal Alfredo Nascimento”, encerrou.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO