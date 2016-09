Marcelo Ramos e Josué Neto têm registros de candidatura aprovados pelo TRE-AM

O prefeiturável Marcelo Ramos e seu vice, Josué Neto, da coligação ‘Mudança para Transformar’, tiveram seus registros de candidatura deferidos na manhã desta sexta-feira (9) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Marcelo Ramos e Josué Neto foram os primeiros a entregarem seus registros de candidatura, juntamente, com o plano de governo, quesito exigido pelo TRE-AM no pleito.

Segundo a assessoria de imprensa dos candidatos, Marcelo é ficha limpa e teve todas as suas contas aprovadas como gestor público pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Ele já foi vereador, secretário da Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU), em 2010 foi deputado estadual com quase 19 mil votos e atuou na Assembleia Legislativa como presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana.

Em 2014, Marcelo Ramos concorreu pela primeira vez ao governo do Estado do Amazonas, sendo o terceiro candidato mais votado com 179.758 votos, sendo 90% deles obtidos em Manaus (167.685 votos).

Com informações da assessoria