Marcelo Ramos e Josué Neto fazem caminhada em várias zonas de Manaus na véspera da eleição

Abordagem na bola do Eldorado, bairro Parque Dez, panfletagem, adesivagem, conversas com os eleitores, ação na bola da Feira do Produtor, apoio às equipes de campanha, ‘bandeiraço’ em vários pontos de Manaus. Assim foi o sábado (1º) do candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos, juntamente com seu vice, Josué Neto.

Marcelo Ramos e Josué Neto, acompanhados de vários candidatos a vereador pela coligação ‘Mudança para Transformar’, passaram a manhã toda acompanhando a movimentação das ações das equipes de campanha.

Já nas primeiras horas do dia, Marcelo Ramos e sua caravana abordaram motoristas e transeuntes na bola do Eldorado, onde receberam diversas manifestações de apoio.

Interatividade na campanha

Todas as ações de Marcelo Ramos e Josué Neto foram transmitidas ao vivo via Facebook, confirmando uma das marcas registradas de Marcelo que é o uso das redes sociais para interagir com os internautas/eleitores, recebendo críticas e sugestões.

Votação

Neste domingo (2), Marcelo Ramos irá votar as 9h, na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), antiga Utam. Em seguida, ele acompanha o vice, Josué Neto, na Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, localizada no Beco do Macedo, bairro Nossa Senhora das Graças.

Apuração

O candidato irá acompanhar toda a movimentação das eleições e a apuração em uma produtora localizada no Adrianópolis. A noite, após o resultado da apuração das eleições, Marcelo Ramos irá receber a imprensa para uma coletiva.

