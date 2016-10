Marcelo Ramos diz que vai construir ‘Parques da Juventude’ com centros culturais em Manaus

Se eleito, o governo de Marcelo Ramos e Josué Neto pretende construir cinco ‘Parques da Juventude’ em Manaus, onde serão implantados centros culturais com a difusão de artes como dança, música, artes plásticas, etc. Nesta terça-feira (11), o candidato a prefeito pela coligação ‘Mudança para Transformar’ esteve reunido com mais de 60 jovens no antigo balneário do Parque Dez, localizado na rua Maceió, na Zona Centro Sul.

Cercado pelos jovens, Marcelo disse que, se eleito, irá transformar o local em um ‘Parque da Juventude’, um espaço no qual serão oferecidos cursos de formação profissional e desenvolver atividades culturais e esportivas.

“Esse é um lugar simbólico para Manaus, o antigo balneário do Parque Dez. Poucas cidades têm uma área tão bonita e tão grande, disponível para o projeto da prefeitura que, infelizmente, até a agora a atual administração não conseguiu enxergar a necessidade de recuperar esta área”, disse Marcelo Ramos.

Marcelo explicou que está decidido a mostrar a cidade real. “Nós estamos decididos a fazer aqui o Parque da Juventude, para que essa área abandonada hoje pela prefeitura, possa servir, num futuro próximo, como uma área de entretenimento, de cultura, esporte e formação profissional para a nossa juventude”, reforçou Marcelo Ramos.

Mais projetos

Em seu plano de governo, Marcelo Ramos prevê outros programas para a juventude, como, por exemplo, o ‘Jovem Empreendedor’ e o ‘Meu Primeiro Emprego’.

“O jovem empreendedor é um projeto para os jovens que desejam desenvolver a sua atividade criativa e empresarial. Eles irão receber o estímulo da prefeitura. Ao mesmo tempo, vamos garantir que os jovens tenham o programa ‘Meu Primeiro Emprego’, dentro da própria prefeitura para que, enquanto ele estiver estudando, ganhe a experiência necessária e, quando se formar, ter acesso ao mercado de trabalho”, explicou Marcelo Ramos.

